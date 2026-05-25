Conmoción por un puma que murió atropellado en vía Gualaceo

Un puma murió en la vía Gualaceo - Limón tras ser atropellado.

Un puma murió atropellado en la vía Gualaceo–Limón, en el tramo Limón–Bella Unión, según reportes ciudadanos y publicaciones difundidas en redes sociales durante el feriado por la Batalla de Pichincha.

El hecho habría ocurrido el 23 de mayo de 2026 en el sector El Rosario, en una zona de gran biodiversidad ubicada entre las provincias de Azuay y Morona Santiago.

Videos compartidos en redes sociales muestran al felino caminando herido y luego tendido sobre la calzada tras el impacto de una camioneta.

Varias publicaciones señalan que el animal intentaba cruzar la carretera cuando fue embestido y abandonado herido en el lugar.

Testigos que presenciaron el hecho aseguraron que llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda, pero ninguna unidad de rescate acudió al lugar y el puma murió a un costado de la vía.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto hasta las 10:00 de este lunes 25 de mayo de 2026.

Sanciones por atentar contra la fauna silvestre en Ecuador

En Ecuador se sanciona el maltrato a la fauna silvestre con cárcel de uno a tres años, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, se pueden aplicar agravantes y sanciones económicas de acuerdo con la infracción cometida.