Cierre de la vía E45 en Ecuador: horarios y rutas alternas

La vía E45 será cerrada por trabajos en el OCP.

La vía E45 será cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), entre el lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026.

El cierre se aplicará en el sector San Carlos, en el tramo Chaco - Límite provincial con Sucumbíos para trabajos en el OCP, coordinados con Petroecuador.

El horario de cierre de la vía E45 será:

De las 23:00 del lunes a 16:00 del martes

El paso será habilitado solo para los vehículos de emergencia en caso de ser necesario, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como:

"Y" de Baeza - Narupa - Coca

Tena - Chontapunta - Coca

Esta vía es un eje estratégico que une la Sierra con la Amazonía y será cerrada por segunda semana consecutiva, tras los últimos trabajos el 19 y 20 de mayo.