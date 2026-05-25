Cierre de la vía E45 en Ecuador: horarios y rutas alternas
La vía E45 de Ecuador estará inhabilitada durante 17 horas entre el 25 y 26 de mayo de 2026 por mantenimiento del OCP.
La vía E45 será cerrada por trabajos en el OCP.
MTOP
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Actualizado:
25 may 2026 - 11:42
La vía E45 será cerrada temporalmente por trabajos de mantenimiento en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), entre el lunes 25 y martes 26 de mayo de 2026.
El cierre se aplicará en el sector San Carlos, en el tramo Chaco - Límite provincial con Sucumbíos para trabajos en el OCP, coordinados con Petroecuador.
El horario de cierre de la vía E45 será:
- De las 23:00 del lunes a 16:00 del martes
El paso será habilitado solo para los vehículos de emergencia en caso de ser necesario, por lo que las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como:
- "Y" de Baeza - Narupa - Coca
- Tena - Chontapunta - Coca
Esta vía es un eje estratégico que une la Sierra con la Amazonía y será cerrada por segunda semana consecutiva, tras los últimos trabajos el 19 y 20 de mayo.
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