WhatsApp Plus es la copia más descargada y no oficial de la popular red social. Esta aplicación tiene varias funciones que la convierten en una más buscadas a escala mundial, pero mucho cuidado que no es una versión oficial de Meta.

Si con esta advertencia quieres conocer cómo funciona esta versión, debes tener en cuenta lo siguiente:

¿Cómo descargarse la nueva aplicación?

Es indispensable realizar una copia de seguridad del WhatsApp original.

Debe desinstalar la aplicación original del dispositivo móvil.

Ahora, se debe instalar la APK (es un paquete de instalación que contiene los datos de una aplicación), en siguiente link.

A continuación solo queda seguir los pasos al pie de la letra y de esta forma se podrá utilizar.

Nuevas herramientas en WhatsApp 2023

En caso de que hayas elegido la opción ‘Borrar para ti’, podrás revertir esta opción a ‘Eliminar para todos’ o ‘Eliminar para mí’.

Tienes la opción de poner contraseñas a determinados contactos para restringir el acceso de intrusos a esos chats.

Te permite modificar la última hora de conexión y ocultar cuando estás en línea.

Podrás programar mensajes para enviarlos a una hora predeterminada.

Ten cuidado con esta moderna app

Si WhatsApp detecta que estás usando esta “actualización no autorizada”, puede bloquearte las cuentas.

No existe versión para Windows ni Mac y no puede usarse en laptops ni computadoras de escritorio.

No tiene el mismo sistema de comprensión de archivos que ahorra datos móviles.

Se pueden enviar archivos de hasta 50 MB, en la original el límite es 16 MB.

Preguntas que te servirán

¿Es legal usar WhatsApp Plus?

Su uso es ilegal y en ocasiones la empresa de WhatsApp ha baneado temporalmente a los usuarios de WhatsApp Plus. Incluso algunos desarrolladores enfrentaron problemas legales.

¿Es seguro WhatsApp Plus?

No es seguro, WhatsApp Plus es una alternativa al WhatsApp oficial con características adicionales. Sin embargo, no ofrece la seguridad que la versión oficial.

¿WhatsApp Plus está espiando nuestros chats?

Es posible que a través de WhatsApp Plus los hackers puedan acceder a tus chats y conversaciones. Ten cuidado porque te pueden estar espiando a través de esta aplicación no oficial.

