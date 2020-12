Esteban Paz: «Esta es una final distinta a la del año pasado»

3 0

Se calienta la final entre Liga y Barcelona. Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria brindó emotivas palabras al club.

Sobre la cancha principal de entrenamiento del complejo de Pomasqui, Paz arengó y dio un emotivo discurso al plantel albo previo al viaje a Guayaquil.

El directivo, junto al estratega Pablo Repetto, brindó palabras de ánimo a la plantilla en pleno, en donde destacó que se debe ganar la final por la familia de cada uno.

“Cuando iniciaba el año decíamos vamos a la final, pues ya estamos en la final. Lo logramos en base a nuestro trabajo y esfuerzo», inició Paz.

Luego hizo referencia a los factores externos que impidieron a los albos terminar en primer lugar en la segunda etapa y ser campeones directos. «Pandemia, lesiones y dificultades, aún así estamos aquí”, resaltó.

Esteban Paz no dejó de mencionar que este juego ante Barcelona tiene algunos ingredientes adicionales, entre ellos el invicto del estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero se centró en la importancia de un juego de 180 minutos.

“Vamos a vivir un partido de 180 minutos. Es una final distinta a la del año pasado, muy distinta», resaltó. Ahí mismo invitó a los jugadores a recordar cuántas finales han disputado y les dejó marcado el interés de ‘hacer historia’. «Que no nos quiten la gloria ni la posibilidad de ser campeones”, dijo Paz.

Repetto afirma que hay compromiso de los jugadores

En determinado momento, el director técnico Pablo Repetto interrumpió un momento para afirmar que la plantilla está comprometida con ser campeones.

“Vamos a hacer algo histórico que es ganarle a Emelec y ahora ganarle a Barcelona. Quédate tranquilo que acá lo dieron todo, el que no lo hizo no está acá. Estamos comprometidos y no hay duda de que dejaremos todo”, dijo.

