¿Cómo está El Nacional en la tabla de posiciones en medio de la crisis que atraviesa? 

El Nacional atraviesa el momento más difícil y dramático de toda su historia institucional y deportiva. El emblemático conjunto militar, 13 veces campeón del fútbol ecuatoriano, se encuentra sumido en un colapso financiero.

La raíz de esta profunda debacle radica en un pasivo que supera los 12 millones de dólares, acumulado a lo largo de varias administraciones. El club afronta más de noventa procesos judiciales activos y continuas demandas ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por haberes impagos a exjugadores, directores técnicos y exempleados administrativos.

La falta de liquidez ha imposibilitado el cumplimiento de los acuerdos de pago, generando un efecto dominó que compromete seriamente los ingresos de la institución por derechos de televisión y patrocinios.

La inestabilidad dirigencial terminó por detonar la estructura operativa del 'Bi-Tri', derivando en la renuncia de la directiva liderada por Marco Pazos. Ante el vacío de poder y la imposibilidad de operar con normalidad, las autoridades deportivas debieron designar un interventor con la misión de intentar ordenar las finanzas y convocar a un proceso electoral urgente.

Sin embargo, la tarea del órgano interventor se ejecuta contra el reloj y bajo la permanente amenaza de paralización de actividades debido a los requerimientos de cobro en la FEF.

¿Qué pasa en lo futbolístico?

El impacto en el plano estrictamente deportivo ha sido catastrófico para la plantilla y el cuerpo técnico. La imposibilidad de inscribir refuerzos de jerarquía debido a las inhibiciones impuestas por la FIFA y la FEF obligó a encarar el torneo con un plantel sumamente reducido y compuesto mayoritariamente por juveniles.

Asimismo, el equipo arrancó la temporada mermado por sanciones administrativas que le restaron puntos vitales en la mesa antes de competir, un castigo recurrente frente a los incumplimientos de pago.

El reflejo numérico de este caos ubica a El Nacional en el último lugar de la tabla de posiciones de la Serie B, cosechando apenas 8 puntos tras 20 jornadas disputadas. Ocupando el casillero 12 del certamen, el equipo suma únicamente dos victorias en la cancha, golpeado por la diferencia de gol negativa y la sangría constante de unidades por la vía disciplinaria.

La sombra de un segundo descenso consecutivo, esta vez a la Segunda Categoría del balompié nacional, es una posibilidad real si no se encuentra un salvavidas económico inmediato.

El futuro a corto plazo del "Rojo" depende de una reestructuración de deuda relámpago y del apoyo de inversionistas o grupos de socios dispuestos a asumir el control financiero.

Mientras la hinchada observa con angustia la agonía de uno de los gigantes del país, la dirigencia interina busca frenar las nuevas suspensiones de la FEF que podrían suspenderle los derechos deportivos. El Nacional no solo juega partidos en la cancha para salvar la categoría, sino que disputa minuto a minuto la final más difícil de su historia para evitar la quiebra definitiva.