El balón de la Mano de Dios de Maradona se subastará en EE.UU.

El balón de fútbol con el que el fallecido astro argentino Diego Maradona anotó su famoso gol de la Mano de Dios en el Mundial de 1986 será subastado este mes en Estados Unidos, en una venta que se espera supere los 10 millones de dólares.

Aquella anotación, en la victoria 2-1 de Argentina contra Inglaterra en cuartos de final, fue icónica para el balompié: el Diez saltó y empujó el balón con el puño, pero el árbitro no vio la infracción y validó la diana.

Después del partido en México, la estrella argentina dijo que su tanto lo había marcado "un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios". Su selección terminó ganando el Mundial.

La casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Texas, espera que el balón se venda por una suma de ocho cifras cuando salga a subasta del 21 al 23 de agosto, con una oferta inicial de 2,5 millones de dólares.

La casaca que Maradona usó durante aquel enfrentamiento entre argentinos e ingleses ostenta actualmente el récord de la camiseta de fútbol más cara, con un valor de 9,3 millones de dólares.

En ese cotejo el Diego, fallecido en noviembre de 2020, anotó también el Gol del Siglo, considerado el mejor tanto de la historia de los Mundiales.

En esa obra maestra del fútbol, el zurdo recibió el balón cerca de la línea del medio campo, eludió a cinco adversarios y sus desesperados intentos de quitarle el balón y envió la pelota al fondo de la portería tras esquivar al portero Peter Shilton.

Las tensiones entre Argentina e Inglaterra, viejos rivales, se reavivaron en una semifinal del Mundial de 2026, donde la selección sudamericana se impuso 2-1 antes de perder la final 1-0 con España.

En el ámbito político, ambos países mantienen una disputa de larga data por la soberanía de las Islas Malvinas.