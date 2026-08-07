Liga de Portoviejo presentó el reclamo por alineación indebida de un jugador de Barcelona 

Manta, 05 de agosto de 2026. Erick Mendoza, delantero de Barcelona SC, en el partido ante, Liga de Portoviejo por los 8vos de final de la Copa Ecuador.

Liga de Portoviejo inició las acciones legales correspondientes tras su caída por 1-0 ante Barcelona Sporting Club en los octavos de final de la Copa Ecuador.

La directiva de 'La Capira' interpuso un reclamo formal ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitando la revisión de la planilla del partido por la actuación del futbolista Erick Mendoza. Según el equipo manabita, el jugador incurrió en una falta reglamentaria al saltar al campo con la camiseta torera.

El punto central de la controversia radica en la participación previa de Mendoza en el mismo certamen. Durante la fase de dieciseisavos de final, el futbolista formó parte del plantel titular de Delfín SC en el partido frente a Baños Ciudad de Fuego de la Segunda Categoría, encuentro donde incluso anotó un gol.

Tras concretarse su transferencia a Barcelona SC a mitad de temporada, el deportista fue convocado y sumó minutos contra Liga de Portoviejo, lo que desató la protesta formal del conjunto verde y blanco.

El argumento presentado por los directivos de Liga de Portoviejo se ampara estrictamente en la normativa vigente del torneo continental organizado por la FEF. El reglamento de la Copa Ecuador especifica que ningún futbolista puede representar o disputar minutos oficiales con dos instituciones deportivas distintas dentro de una misma edición de la competencia.

Por esta razón, el club manabita sostiene que la presencia de Mendoza en el terreno de juego constituye una infracción reglamentaria flagrante.

Ante este panorama, la dirigencia de "La Capira" ha solicitado a la Comisión Disciplinaria de la FEF la aplicación del reglamento disciplinario correspondiente.

La pretensión principal del reclamo es la sanción a Barcelona SC con la pérdida de los puntos obtenidos en la cancha, lo que otorgaría la victoria administrativa a Liga de Portoviejo y su consecuente clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador, además de una posible multa económica para la institución guayaquileña.

Por su parte, Barcelona SC argumenta que la inscripción y habilitación del jugador en el sistema de la Ecuafútbol se realizó bajo los parámetros legales permitidos dentro del mercado de pases.

En las próximas horas, el Tribunal de Disciplina deberá analizar los descargos presentados por ambos equipos y emitir una resolución definitiva que determine si se mantiene el resultado deportivo o si se le otorga el boleto a la siguiente ronda a Liga de Portoviejo.