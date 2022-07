Esteban Torres sobre la nueva mayoría en la Asamblea Nacional

En el espacio de entrevistas de 24 Horas Matinal, el presidente de la bancada del Partido Social Cristiano y vocal del CAL, Esteban Torres, se refirió a la nueva mayoría en la Asamblea Nacional

Recordemos que Torres fue elegido como primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con 117 votos afirmativos, ante ello el asambleísta manifestó que la amplia mayoría decidió corregir ciertas injusticias políticas e ilegalidades en contra de la bancada del PSC

“En estas nuevas elecciones nos permitieron tener una nueva vocalía en el CAL como siempre debió haber sido y que se nos negó hace un año por celos del Gobierno” , acotó el asambleísta

Asimismo, dijo que esta nueva mayoría es un mensaje que las cosas se estaban haciendo mal y hay que saber leer cada votación, ya que el respaldo responde a coincidencias coyunturales

“Yo no creo que en estos nuevo meses que quedan la Asamblea quiera desgastarse en un proceso de remoción de autoridades”, dijo Torres

Sobre un presunto acuerdo con UNES, el asambleísta aclaró que no hay acuerdo que simplemente hay coincidencias en temas puntuales

Sobre la Ley de Comunicación el asambleísta manifestó que él no la califica como una ley mordaza, lo único que no le gusta es que en un artículo se ha dejado abierta la responsabilidad no solo civil, sino de otras índoles que podría llevar a la espera penal

Revisa la entrevista completa al asambleísta Esteban Torres en el siguiente video: