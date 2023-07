Dos menores de edad fueron víctimas de intento de secuestro al salir de una unidad educativa ubicada en el sector de la Mena 2 en el sur de Quito. Los moradores del sector piden mayor seguridad ante el aumento de delito.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a tres estudiantes caminar por la acera cuando un hombres les pidió ayuda para encontrar una dirección. Según el testimonio del padre de uno de los menores, el desconocido les ofreció un PlayStation y 15 dólares para ayudarle a contar cajas de estos dispositivos electrónicos.

Los adolescentes accedieron, pero en el camino el padre de uno de ellos lo identificó y le pidió que se subiera al automóvil. «En ese momento por el miedo de un castigo no me dijo nada, pero unos metros más arriba me contó lo que ocurrió», señala Alex Mendoza, padre de una de las víctimas. Al conocer las supuestas intenciones del hombre, él regresó a buscar al compañero de su hijo y lo llevó a un lugar seguro.

No obstante, hasta este 18 de julio del 2023, se desconoce la identidad y ubicación del hombre de aproximadamente 45 años que intentó llevarse a los dos estudiantes. Alex asegura que en La Mariscal lo estaba esperando un auto para llevárselos con rumbo desconocido.

Los padres intentaron colocar la denuncia en Fiscalía, pero en la entidad les dijeron que no se podía realizarla porque no tenían la identidad del sospechoso y tampoco se consumió el delito.

Sin embargo, este intento de secuestro no sería un caso aislado. Daysi Peñafiel, moradora del sector, cuenta que a su hija también tres hombres, que se movilizaban en un auto, intentaron secuestrarla. Afortunadamente, la adolescente corrió y recibió ayuda de un taxista.

Ante ello, los ciudadanos se encuentran preocupados por el aumento de este tipo de hechos y piden a las autoridades mayor seguridad pues los menores de edad se encuentran expuestos. «La situación se ha ido de las manos. No hay control», dice Carlos Espinoza, morador de la Mena 2.

