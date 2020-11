Estudio cuestiona la protección de las mascarillas contra el coronavirus

4 2

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 8 Segundos

Un estudio sobre el uso de las mascarillas para reducir el contagio de coronavirus, en el que han participado más de 6.000 personas, estima que el efecto es reducido y que no se puede descartar que no proteja al portador, según informó este miércoles el Hospital del Reino de Dinamarca.

Del total de 6.024 adultos participantes en el estudio, realizado en abril y mayo, la mitad debían usar máscara quirúrgica fuera de sus casas, y el resto, no.

Sin embargo, todos debían seguir las recomendaciones sobre coronavirus emitidas en ese momento por las autoridades danesas.

Ninguno de los participantes tenía síntomas de covid-19 ni había pasado la infección con anterioridad, señaló el principal hospital danés.

Investigación

La investigación fue desarrollada en un momento en el que las autoridades danesas no recomendaban el uso de las mascarillas fuera de hospitales y centros sanitarios y cuando algunas instituciones, lugares de trabajo, bares y restaurantes permanecían cerrados por las restricciones dictadas por el Gobierno.

El estudio no analizó el efecto de la mascarilla para limitar el contagio a otros de una persona infectada ni tampoco las situaciones donde no es posible mantener la distancia de seguridad.

Resultados

Tras un mes de seguimiento, el 1,8 % de los que llevaban máscara se contagió, frente al 2,1 % de los que no la llevaban, y a su conclusión, no había una diferencia estadística significativa entre ambos grupos, asegura el estudio, publicado por la revista «Annals of Internal Medicine».

«El estudio no confirma la esperada reducción a la mitad del riesgo de contagio para el portador de mascarilla, sino que los resultados podrían indicar un grado de protección más moderado, de en torno al 15 o el 20 %», consta en un comunicado.

Uno de los autores del estudio, Henning Bundgaard, resalta que la diferencia es tan pequeña que no se puede excluir que la mascarilla «no proteja a quien la lleve»