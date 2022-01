Evaluna reveló el calvario que vivió antes de su embarazo

Mediante la canción “Índigo”, los cantantes Evaluna y Camilo dieron a conocer el pasado 13 de octubre que serían padres , la melodía fue un éxito que se viralizó en redes sociales

La hija del popular cantautor Ricardo Montaner había realizado varias declaraciones sobre postergar su maternidad debido al contrato que tenía con Nickelodeon para grabar una serie, lo cierto es que esa no era la única razón para aplazar tener un hijo

Sin embargo, recientemente en su podcast “En la Sala with Evaluna”, la cantante mientras conversaba con una pareja de pastores , reveló que los médicos le habían dicho que no podía tener hijos

«Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió y me encanta que suceda», comentó la esposa de Camilo.

Según relató, ella y Camilo se aferraron a Dios creyendo que tendrían un hijo, fruto del amor que ambos se tienen desde hace años. Además, aseguró que todas las cosas suceden en el tiempo que tienen que suceder.