Dos jóvenes de Quito fueron de vacaciones a la playa y desaparecieron

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, ambos de 22 años, desaparecieron el pasado lunes 3 de agosto de 2026 en la avenida Mariscal Sucre y Machalilla, en el cantón Puerto López, provincia de Manabí.

Los dos jóvenes son oriundos de Quito. De acuerdo con la versión de sus familiares, la desaparición ocurrió luego de que salieran a realizar unas compras junto con un amigo. Según relatan, cuando regresaban fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta, quienes presuntamente los obligaron a subir al vehículo.

Los familiares señalaron que, aparentemente, fueron víctimas de un robo. Sin embargo, solo uno de los tres jóvenes fue liberado, mientras que Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento permanecen desaparecidos.

Familiares buscan a Dayan Sarmiento desaparecido en Puerto López.

Desde entonces, sus allegados no han vuelto a tener noticias de ellos y aseguran que tampoco han recibido llamadas extorsivas que permitan confirmar un posible secuestro.

Ante esta situación, la unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas recomendó difundir sus fotografías y el afiche oficial de búsqueda para facilitar su localización.

Familiares buscan a Anthony Peñafiel desaparecido en Puerto López.

¿Qué se sabe de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento?

De acuerdo con el Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, Anthony Peñafiel tiene 22 años y nació el 2 de noviembre de 2003. Es de contextura delgada, tiene ojos color café, cabello negro, mide 1,60 metros y pesa 155 libras.

En el caso de Dayan Sarmiento, también tiene 22 años y nació el 8 de abril de 2004. Es de contextura delgada, tiene ojos color café, cabello negro, mide 1,60 metros y pesa 155 libras.

Sus familiares continúan con la búsqueda y solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicarlos.

Si conoce algún dato sobre el paradero de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, puede comunicarse al 1800 DELITO (335486) o escribir al correo personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.