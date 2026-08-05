Dos jóvenes de Quito fueron de vacaciones a la playa y desaparecieron
Dos jóvenes quiteños de 22 años fueron vistos por última vez en Puerto López. Sus familiares piden ayuda para encontrarlos y aseguran que no han recibido llamadas extorsivas.
Familiares buscan a Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, desaparecidos en Quito.
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Actualizada:
05 ago 2026 - 12:44
Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, ambos de 22 años, desaparecieron el pasado lunes 3 de agosto de 2026 en la avenida Mariscal Sucre y Machalilla, en el cantón Puerto López, provincia de Manabí.
Los dos jóvenes son oriundos de Quito. De acuerdo con la versión de sus familiares, la desaparición ocurrió luego de que salieran a realizar unas compras junto con un amigo. Según relatan, cuando regresaban fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta, quienes presuntamente los obligaron a subir al vehículo.
Los familiares señalaron que, aparentemente, fueron víctimas de un robo. Sin embargo, solo uno de los tres jóvenes fue liberado, mientras que Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento permanecen desaparecidos.
Desde entonces, sus allegados no han vuelto a tener noticias de ellos y aseguran que tampoco han recibido llamadas extorsivas que permitan confirmar un posible secuestro.
Ante esta situación, la unidad especializada en la búsqueda de personas desaparecidas recomendó difundir sus fotografías y el afiche oficial de búsqueda para facilitar su localización.
¿Qué se sabe de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento?
De acuerdo con el Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, Anthony Peñafiel tiene 22 años y nació el 2 de noviembre de 2003. Es de contextura delgada, tiene ojos color café, cabello negro, mide 1,60 metros y pesa 155 libras.
En el caso de Dayan Sarmiento, también tiene 22 años y nació el 8 de abril de 2004. Es de contextura delgada, tiene ojos color café, cabello negro, mide 1,60 metros y pesa 155 libras.
Sus familiares continúan con la búsqueda y solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicarlos.
Si conoce algún dato sobre el paradero de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, puede comunicarse al 1800 DELITO (335486) o escribir al correo personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.
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