¿Cuánto deben pagarle si trabaja el feriado del 10 de Agosto en Ecuador?

Los servicios esenciales no se pueden interrumpir durante los feriados, según la normativa.

El próximo lunes 10 de agosto de 2026 en Ecuador se vivirá un feriado nacional por el Primer Grito de Independencia, una de las fechas cívicas más importantes del país.

Al tratarse de un feriado nacional de descanso obligatorio, muchos trabajadores disfrutarán de un día libre. Sin embargo, otros deberán cumplir con su jornada laboral.

¿Cuánto le deben pagar si trabaja el feriado?

La legislación laboral ecuatoriana establece que quienes trabajen durante un feriado nacional o descanso obligatorio deben recibir un recargo del 100% sobre el valor de la remuneración correspondiente a la jornada.

Este beneficio aplica siempre que el trabajador labore durante el feriado por disposición del empleador y no se trate de un cambio de turno compensado conforme a la ley.

¿Cómo calcular el pago por trabajar el feriado?

Para conocer cuánto debe recibir un trabajador, primero se calcula el valor del salario diario. Para ello, debe dividir el salario mensual entre 240, que corresponde al número promedio de horas laborables en un mes. El resultado determina el valor de la hora ordinaria.

Por ejemplo, si una persona gana 482 dólares mensuales (Salario Básico Unificado en 2026), al dividir este monto para 240 obtiene un valor aproximado de 2 dólares por hora.

Este valor debe duplicarse debido al recargo del feriado, alcanzando los 4 dólares por hora trabajada. Finalmente, esta cifra se multiplica por el número de horas laboradas durante el feriado para determinar el pago total a recibir.

¿Qué pasa si trabaja horas extras durante el feriado?

Si, además de cumplir la jornada ordinaria, el trabajador realiza horas suplementarias o extraordinarias, estas deben liquidarse conforme a los recargos establecidos en el Código del Trabajo.

El porcentaje dependerá de si las horas se realizan dentro del límite permitido para horas suplementarias o corresponden a horas extraordinarias en horario nocturno o fuera de la jornada habitual.

¿Quiénes tienen derecho al pago doble?

El beneficio aplica para trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado y, de acuerdo con el régimen laboral correspondiente, también para servidores públicos cuando deban laborar durante el feriado.

Sectores como:

Salud

Seguridad

Transporte

Turismo

Hotelería y restaurantes

Centros Comerciales

Servicios básicos

Suelen mantener operaciones durante los feriados nacionales, por lo que sus trabajadores tienen derecho a recibir la compensación prevista en la ley.