El exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, salió de la Cárcel 4 de Quito y recuperó su libertad, poco antes de las 11:00, este miércoles 15 de mayo del 2024, tras permanecer recluido tres años por el delito de abuso sexual.

Familiares de Carrión se concentraron en los exteriores de ese centro carcelario de la capital para recibir al exdefensor del Pueblo. Allí se encuentra, por ejemplo, su esposa Patricia Schettini. Ella confirmó que la Corte Nacional emitió a la medianoche de este miércoles 15 de mayo, la boleta de excarcelación.

“Hoy son 1096 días que ha estado detenido, si pasa un día más estaría secuestrado por el Estado. En casa hay tres niños que esperan por su padre. Ha sido una lucha por tres años, ha sido una persecución brutal”, añadió Schettini.

El 20 de octubre de 2021, Freddy Carrión fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual contra la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconí, durante una reunión en un departamento. La condena fue ratificada por un Tribunal de Apelación, en marzo de 2023.

Sin embargo, Carrión fue detenido el 15 de mayo de 2021 y permaneció recluido con orden de prisión preventiva. Posteriormente, el exdefensor fue censurado y destituido del cargo por la Asaamblea Nacional. Él ha sostenido que su condena forma parte de una persecución en su contra.

Uno de sus abogados, Richard González, señala que Carrión es inocente, pues no tiene una sentencia en firme. El defensor explicó que su cliente permaneció tres años detenido, cumpliendo una «pena de forma anticipada«.

«El caso de Freddy Carrión ya está en un Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin embargo, aquí tenemos que agotar todos los recursos para ir al sistema internacional de justicia», añadió González.

Declaraciones de Freddy Carrión tras salir libre

Tras salir libre, Carrión abrazó a su esposa, padres y familiares. Luego dio declaraciones en los exteriores de la cárcel. Dijo que él fue detenido y judicializado por haber denunciado los crímenes de lesa humanidad durante el entonces gobierno de Lenín Moreno.

«Si estoy aquí es porque fui el único que se atrevió a denunciar por delitos de lesa humanidad al expresidente Lenín Moreno, la exministra María Paula Romo, al exministro Oswaldo Jarrín, a Patricio Carrillo durante las protestas de octubre del 2019«.

Él dijo que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, «porque esto no puede quedar en la impunidad»

«A una persona inocente la tuvieron presa durante tres años. Hoy para la justicia es una bofetada salir con prisión preventiva, sin una sentencia ejecutoriada«, señaló Carrión.

«Seguiremos demostrando todas las ilegalidades, irregularidades y violaciones. No podemos permitir que en un país pueda imperar la injusticia y venganza personal. No se respetó ningún tipo de procedimientos, ni derechos establecidos en la Constitución. Se manipuló y forjó un proceso desde un inicio. Me impidieron defenderme en libertad«, añadió el exfuncionario.

