A los 67 años falleció el actor y comediante Gilbert Gottfried, conocido en Latinoamérica por interpretar al señor ‘Peabody’ en la afamada cinta ‘Problem Child’ (‘Adorable Criatura’). La causa de su deceso, según portales internacionales, sería una taquicardia ventricular recurrente debido a distrofia miotónica tipo II, un trastorno que afecta el corazón.

“Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, sigan riéndose lo más fuerte posible en honor de Gilbert”, dijo su familia en un comunicado publicado en Twitter.

