¿Quiénes eran Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento? Viajaron por un tour y fueron hallados sin vida

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento fueron hallados sin vida en la Ruta Spondylus.

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento tenían 22 años y eran amigos. Ambos salieron desde el sur de Quito con la ilusión de disfrutar de un viaje turístico a Puerto López, en la provincia de Manabí. Días después, fueron encontrados sin vida junto a la Ruta del Spondylus, en el límite entre Santa Elena y Manabí.

La desaparición de los dos jóvenes fue reportada el pasado 2 de agosto y, desde entonces, sus familias iniciaron una intensa búsqueda que concluyó con la confirmación del hallazgo de sus cuerpos este jueves 6 de agosto de 2026.

En entrevista con Teleamazonas.com, Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel, recordó que su hijo era un joven trabajador que dedicaba gran parte de su tiempo al emprendimiento familiar de confección y venta de ropa.

Anthony Peñafiel desapareció en Puerto López, Manabí, tras viajar a un tour. Cortesía

Dayan Sarmiento, por su parte, se dedicaba a la venta de teléfonos celulares. Según sus familiares, ambos eran conocidos por su esfuerzo y por ayudar económicamente a sus hogares, integrados por madres solteras.

“Ellos no eran malos muchachos. Eran dos jóvenes trabajadores. Ayudaban a sus madres. Iban de la casa al trabajo y del trabajo a la casa” Rocío Capa, madre de Anthony Peñafiel

La madre de Anthony también aseguró que ninguno de los dos tenía antecedentes y que su viaje a Puerto López tenía únicamente fines turísticos.

Dayan Sarmiento, desapreció en Puerto López y fue hallado sin vida. Foto: Cortesía

Esperaba volver abrazar a su hijo

Antes de conocerse el desenlace del caso, Rocío hizo un llamado público para que las autoridades intensificaran la búsqueda.

Entre lágrimas, expresó que solo esperaba volver a abrazar a su hijo o, al menos, conocer qué había ocurrido.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar quiénes son los responsables de la muerte de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento.