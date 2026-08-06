Balacera en el sur de Guayaquil deja tres muertos y un herido

Tres personas murieron en un ataque armado en el sur de Guayaquil.

Tres personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado en el sur de Guayaquil, la tarde de este jueves 6 de agosto de 2026.

El hecho violento se registró en la avenida Domingo Comín y Ernesto Albán, en el sur porteño.

La ráfaga de disparos causó alarma entre los moradores de la zona. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró las calles mientras se levantan los indicios del crimen.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio para acordonar la escena y levantar los cadáveres.

Un automóvil de color gris fue impactado varias veces al salir de un establecimiento de comida rápida.

De acuerdo con testigos, una persona se bajó del vehículo para intentar huir y fue acribillada más adelante.

Tres personas murieron y una cuarta resultó herida. Paramédicos la trasladaron a una casa de salud para su atención especializada.