Boca Juniors espera la llegada del ecuatoriano Enner Valencia 

El futbolista ecuatoriano Enner Valencia será jugador de Boca Juniors, anunció el jueves el popular club argentino, que espera para el viernes el arribo a Buenos Aires del experimentado delantero.

'Superman' Valencia, de 36 años, que jugó los Mundiales de Brasil 2014, Catar 2022 y Norteamérica 2026 con la Tricolor, deberá devolverle el poder de fuego en ataque a Boca.

"Enner Valencia llegará mañana (viernes) por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca", anunció el Xeneize en sus redes sociales.

Boca ha sufrido por la falta de poder ofensivo. La situación se agravó por la baja del paraguayo Adam Bareiro, lesionado, y por la ida del veterano atacante uruguayo Edinson Cavani, desvinculado luego de varios problemas físicos a mediados de año.

Surgido en Emelec, Valencia luego pasó por los ingleses West Ham United y Everton, los mexicanos Pachuca y Tigres, Fenerbahce de Turquía e Inter de Porto Alegre.

Viene de jugar en el Pachuca, del que se liberó hace pocas semanas.

Valencia disputó 109 encuentros con la selección ecuatoriana, de la que es sú máximo goleador histórico con 49 goles anotados, aunque se fue en blanco en Norteamérica 2026, donde Ecuador llegó hasta dieciseisavos de final.

La idea de Boca es sumarlo de inmediato a su plantel que la semana próxima deberá encarar los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Deportivo Recoleta paraguayo, además del torneo Clausura local y la Copa Argentina.