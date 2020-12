Fauci recibe la vacuna contra el Covid-19 de Moderna y pide confiar en ella

El doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, recibió este martes la vacuna contra la covid-19 desarrollada por Moderna y animó a todos los estadounidenses a inmunizarse y reiteró su «extrema confianza» en la eficacia y seguridad del suero.

El director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y el médico de más alto perfil en la lucha contra la pandemia en Estados Unidos recibió la vacuna en la sede de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en los que trabaja y donde la tecnología que ha hecho posible las dos primeras vacunas comenzó a desarrollarse hace años.

Fauci confió en que su ejemplo sirva como «símbolo para el resto del país sobre la extrema confianza que tengo en la seguridad y eficacia de esta vacuna», al tiempo que animó a todos los estadounidenses a vacunarse cuando llegue su momento.

El epidemiólogo recordó que la tecnología de ARN mensajero que utilizan tanto las vacunas autorizadas de Pfize/BioNTech como la de Moderna tiene su base fundacional en las investigaciones auspiciadas por los NIH mucho antes de que la pandemia impactara a nivel global.

Dr. Anthony Fauci receives his first Covid-19 vaccine: “I want to encourage everyone who has the opportunity to get vaccinated so that we can have a veil of protection over this country that would end this pandemic” https://t.co/xCh43J5HUj pic.twitter.com/elfYmlBStz