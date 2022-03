La Federación Internacional de Judo (IJF) anunció el pasado fin de semana la suspensión del presidente ruso Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de la organización. La decisión se debe a la invasión rusa a Ucrania, la cual en los últimos días ha ido escalando.

«A la luz de la guerra en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del Sr. Vladimir Putin como Presidente Honorario y Embajador de la Federación Internacional de Judo”, reza el comunicado. El título de presidente honorario fue dado a Putin de 2008.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd