China suspende las importaciones de camarón de seis empresas ecuatorianas

La Administración General de Aduanas de China (GACC) suspendió temporalmente las importaciones de camarón provenientes de plantas procesadoras pertenecientes a seis empresas de Ecuador.

De acuerdo con la información, la medida que entró en vigencia el pasado 30 de junio de 2026 responde a regulaciones y observaciones sanitarias detectadas durante los controles de ingreso al país asiático.

Modificaciones en los controles

China modificó su forma de examinar el producto. Ahora analiza las cabezas y los caparazones en lugar de evaluar únicamente la carne comestible.

Este nuevo método incrementó la probabilidad de hallar residuos acumulados de metabisulfito de sodio, un conservante utilizado para evitar el ennegrecimiento del camarón.

En mayo, por ejemplo, se rechazaron más de 130 lotes debido a esta causa. Adicionalmente, las autoridades asiáticas reportaron supuestos hallazgos del virus de la mancha blanca en cargamentos específicos.

Autoridades ecuatorianas remitirán informes

Esta situación genera una gran preocupación en el sector debido al alto nivel de dependencia del comercio bilateral.

Según la información, China representa el principal destino para el camarón ecuatoriano, con más del 50 % de sus exportaciones totales.

Autoridades ecuatorianas y entidades gremiales iniciaron una revisión para recopilar los justificativos correspondientes, con el objetivo de remitir un informe antes del 16 de julio de 2026 y solicitar el levantamiento de las suspensiones.