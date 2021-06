Fernando Villavicencio comenta sobre la lucha contra la corrupción

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, comentó sobre los casos de corrupción que serán tratados.

En ‘Los Desayunos 24 Horas’, instó a la población a entender que la corrupción es ‘un monstruo que devora riqueza social, democracia y libertad’.

«Si no acabamos con este monstruo y no vamos a cambiar, entonces no hemos asimilado nada. Por eso insisto al presidente Guillermo Lasso: Es hora de expulsar del Estado a estos grupos delictivos, mafiosos, que tomaron el control. Hoy quiero decirle al presidente Lasso que estos grupos mafiosos siguen haciendo negociados en el sistema de salud en plena pandemia», afirmó.

Agregó que en los próximos días hará publicaciones sobre ‘cómo estos grupos mafiosos continúan’. «Hay que utilizar una gran escoba para sacar a los mandos medios que están tomados el Estado».

Incendio provocado en la Contraloría

Por otra parte, Fernando Villavicencio indicó que revelará información sobre los eventos de octubre del 2019.

Al respecto, afirmó que en el incendio de la Contraloría «Se quemó una gran parte del mapa de la corrupción de este país».

Explica que la contralora encargada, Valentina Zárate, remitió un informe a la comisión de Fiscalización. El mismo indica que «en el caso de las glosas desvanecidas, la cifra es de 844 millones de dólares».

«Es decir, desvanecieron glosas por 844 millones de dólares y nos dice la contralora que gran parte de esos documentos ya no nos puede entregar porque se han quemado en el quinto piso».

«El informe del cuerpo de bomberos establece que el incendio fue provocado», afirmó Fernando Villavicencio.

