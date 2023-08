La incertidumbre en torno al fichaje de Moisés Caicedo llegó a su fin. El ecuatoriano llegó este 13 de agosto del 2023 a un acuerdo con el Chelsea y se convierte en el ecuatoriano más caro de la historia. Así lo confirmó el periodista Fabrizio Romano

Tras una larga disputa por el mediocampista, los ‘Blues’ ofrecieron, de manera formal, 115 millones de libras esterlinas (146 millones de dólares) más cláusula de venta incluida por el ecuatoriano. Una cifra récord en el fútbol de Inglaterra.

De acuerdo con Romano, especialista en el mercado de fichajes, Caicedo firmará hasta junio de 2031 con opción hasta 2032.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC



£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.



Medical tests, booked.



Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK