La fiscal Diana Salazar no acudirá a la convocatoria hecha por el Cpccs

“¿Cómo me voy a presentar a algo que no corresponde?. Sería avalar la ilegalidad”. Así respondió la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a la convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para tratar el supuesto plagio de su tesis de grado.

La convocatoria surgió luego que el Presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, diera paso a dos solicitudes de audiencia pública para aclarar las denuncias en contra de la Fiscal.

Vera justificó su proceder señalando que cualquier ciudadano puede solicitar una audiencia pública a cualquier autoridad del país, y que desde el Consejo deben ofrecer las garantías para que estas se realicen.

Pero Salazar ha resaltado que no acudirá al llamado, pues el Cpcss no tiene la facultad para convocarla. Esto dado que la Fiscalía responde al control político de la Asamblea Nacional, poder que, por el momento, no existe.

No obstante, Salazar manifestó que los textos que la señalan están basados en documentos del 2010. Y que su tesis fue elaborada entre los años 2003 y 2004, y presentada en el 2005.

Además, la Fiscal ha identificado algunas coincidencias entre el colectivo Acción Jurídica Popular, que busca su salida, y algunos otros actores. Detrás del colectivo, por ejemplo, Salazar sostiene que se encuentra Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo y sentenciado por abuso sexual.

Por otra parte, ha trascendido que uno de los objetivos sería bajar el caso sobornos por la vía del recurso de revisión de la sentencia. Pero la Fiscal considera que la única vía que tienen para lograrlo es sacándola a ella del puesto. «Porque saben que yo lo voy a defender», preciso.

