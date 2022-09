Fiscalía formulará cargos contra Germán C., esposo de María Belén Bernal

La Fiscalía General del Estado formulará cargos contra Germán C, esposo de María Belén Bernal, y sospechoso de la desaparición de la joven abogada de 34 años.

«Para el día 23 de septiembre del 2022 a las 15h30; a fin de que se desarrolle la Audiencia de Vinculación, en la cual el señor fiscal formulará los cargos en contra del ciudadano Germán C”, señala la notificación judicial.

La jueza encargada del caso estableció que esta diligencia se realice de manera presencial en el segundo piso de la Casa de Justicia de Carcelén.

La Policía Nacional informó el 20 de septiembre se activó la difusión azul en colaboración con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) para localizar al teniente Germán C., principal sospechoso de la desaparición de su esposa.

Asimismo, ofreció 20.000 dólares a quien proporcione información del paradero de Germán C, su fotografía fue difundida por el Ministerio del Interior con el número de contacto 1800.DELITO.

Este miércoles 21 de septiembre la Fiscalía General del Estado, realizó un allanamiento a las viviendas de los domicilios de los padres del sospechoso, en donde se encontró computadoras y una flash memory, hallados en la casa del padre de Germán C., y un DRV de las cámaras de seguridad de la casa de la madre.

Germán C, llevaba casi cinco años de casado con María Belén Bernal, él trabajaba en la Escuela Superior de Policía, registrado como instructor policial 2.

Tenemos activados varios equipos del #BloqueDeBúsqueda, conformados por unidades investigativas y de inteligencia, para la pronta localización del sospechoso.



Pedimos a la ciudadanía si tiene información comunicarse al 1800DELITO. pic.twitter.com/KFtYOtKIt5 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 20, 2022

Cronología de los hechos

A continuación, un recuento día a día de lo que se sabe del caso María Belén Bernal:

11 DE SEPTIEMBRE

María Belén Bernal sale de su casa en pijama y se dirige a la Escuela Superior de Policía ‘Alberto Enríquez Gallo’ para ver a su esposo, el teniente Germán C., instructor de cadetes. A las 00:45 del domingo 11 de septiembre del 2022 se registra el ingreso de ella a la ESP. Testigos escuchan una discusión en la habitación del oficial, en el cuarto piso, y también gritos de auxilio de María Belén Bernal. Luego sienten que Germán C. sale del dormitorio y oyen cómo un bulto golpea contra las gradas. La abogada de 34 años desaparece.

Horas después, Germán C., teniente en servicio activo, abandona la Escuela Superior de Policía (ESP) manejando el vehículo de María Belén Bernal. En la garita de la instalación policial no se realiza un chequeo al automotor. No hay registro de salida de la joven madre.

12 DE SEPTIEMBRE

Germán C. presenta esa tarde una denuncia por la desaparición de su esposa María Belén Bernal. Lo hace después de que la familia de la abogada le preguntara por ella y él dijera que no sabía nada sobre su paradero.

13 DE SEPTIEMBRE

La Fiscalía llama al teniente Germán C. para que rinda su versión. Ocho horas después, el hombre se retira sin ninguna prohibición.

En las declaraciones, el teniente asegura que el domingo salió de la Escuela de Policía con María Belén Bernal y que, entrada la noche, ella se bajó (el vehículo le pertenecía a la abogada) en la av. Simón Bolívar para tomar un taxi a su casa, en Conocoto.

Según la Fiscalía, el teniente no fue detenido el martes 13 de septiembre porque el agente fiscal del caso no contaba con los resultados de las investigaciones de la Policía en la ESP.

14 DE SEPTIEMBRE

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, denuncia que su hija ingresó a la Escuela de Policía, en Pusuquí, y que no ha vuelto a salir. Es la primera vez que se vincula públicamente al establecimiento con el caso.

Un día después de la denuncia de la madre, el 15 de septiembre, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirma que «hay registros del ingreso de la abogada a las instalaciones de la institución; sin embargo, no hay registro de su salida». Él informa que el teniente Germán C. salió ese domingo de la ESP en un vehículo con vidrios polarizados. Dice que la Policía desconoce el paradero del teniente, instructor de la ESP.

La Fiscalía dirige sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas, en una operación de búsqueda de María Belén Bernal. También toma versiones.

15 DE SEPTIEMBRE

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, informa sobre el hallazgo de una zapatilla y la cartera de María Belén Bernal en las gradas que conducen a dormitorios de la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí.

La Policía dice que organiza un bloque para localizar al teniente Germán C., esposo de María Belén Bernal.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pide a la Policía que todas las pericias en la Escuela de Policía y fuera de ella, relacionadas con el caso, se realicen con presencia de un fiscal. Confirma que la liberación de Germán C. fue dispuesta por un agente fiscal debido a que la Policía aún no entregada los resultados de sus primeras investigaciones.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, fija una recompensa de hasta USD 20 000 para quien entregue información sobre el paradero de Germán C., teniente de la Policía.

16 DE SEPTIEMBRE

La Fiscalía allana los dormitorios del pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía y detiene a la cadete (aspirante a subteniente) Joselyn Brigitte S., «con fines investigativos».

Diego Ordóñez, secretario de Seguridad de la Presidencia, informa que Asuntos Internos abrirá un expediente contra 10 uniformados de la Escuela Superior de Policía.

Ordóñez dice que la orden de captura en contra del teniente Germán C. llegó el jueves 15 de septiembre, pasadas las 21:00.

El Secretario de Estado asegura que el Presidente ha dispuesto la remoción del director de la Escuela Superior de Policía, coronel Francisco Zumárraga.

17 DE SEPTIEMBRE

La Fiscalía formula cargos en contra de Joselyn S. P., cadete de la Escuela Superior de Policía. En la audiencia en la Unidad de Flagrancias, la jueza Paulina Sarzoza dicta prisión preventiva contra la joven de 24 años.

La Fiscalía presenta la versión de una estudiante de la ESP. Se trata de una compañera de Joselyn Brigitte S. Según la Fiscalía, esa joven habría proporcionado «detalles de una conversación que mantuvieron (las dos cadetes) vía WhatsApp«, en la cual, Joselyn le habría contado que «el teniente Germán C. mantuvo una discusión» con María Belén, la madrugada del domingo en la ESP.

La Fiscalía informa que hay «un análisis de comunicaciones entrantes y salientes mantenidas entre la procesado Joselyn Brigitte S. P. y el teniente Germán C», prófugo.

Gonzalo Realpe, abogado de Joselyn S., sostiene que la cadete también es una víctima del teniente Germán C., quien como instructor de la Escuela de Policía abusó de su situación de poder sobre la cadete, en contra de quien se usaron conversaciones de WhatsApp como prueba para procesarla.

Se conoce que entre la noche del sábado 10 y madrugada del domingo 11 hubo una reunión con bebidas alcohólicas en el interior de la Escuela Superior de Policía. Según las versiones, cuando María Belén Bernal llegó, encontró botellas de licor y de cervezas.

Se hace pública la versión de una cadete que escuchó gritos desde la habitación de Germán C. (en el cuarto piso de la Escuela de Policía), específicamente cuando María Belén Bernal pedía ayuda. Después de que la abogada gritara que la mataban hubo un silencio, dice esa testigo, quien escuchó cuando el teniente salía de la habitación y bajaba golpeando un bulto contra las gradas.

La Fiscalía revela que la habitación del teniente Germán C. en la Escuela de Policía, en Pusuquí, ahora es “una escena cerrada y manipulada”.

El fiscal Giovanny García da a conocer que la prueba de luminol es positiva al examen efectuado en el vehículo con el cual el teniente salió de la ESP el domingo 11 de septiembre; es decir, se hallaron trazas biológicas de sangre en ese automotor.

18 DE SEPTIEMBRE

La Fiscalía reanuda las labores de búsqueda en la Escuela Superior de Policía, en Quito, para hallar a María Belén Bernal. Se conforman nueve líneas de rastreo para cubrir las quebradas desde la Mitad del Mundo hasta la vía E28, en Calacalí.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se suma a la búsqueda de su hija en las laderas de San Antonio de Pichincha. Dice que comuneros vieron circular a un vehículo por el sector la noche del domingo 11 de septiembre.

19 DE SEPTIEMBRE

Las tareas de búsqueda se retoman con la participación de policías, rescatistas del Cuerpo de Bomberos Quito, Cruz Roja y personas cercanas a María Belén Bernal.

Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, denuncia que hay más integrantes de la Escuela de Policía que estarían involucrados en la desaparición. Revela que otro teniente, que se encontraba en el tercer piso, subió hasta la habitación de Germán C. y vio a dos personas en la cama cuando abre la puerta. «Este señor teniente indica que en la mano derecha del señor Germán C. le observa una mancha de color rojiza. Presumimos que es sangre. Igual, él calló».

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informa que habrá policías desvinculados por el caso. «Estamos enfrentando un crimen atroz que no va a quedar impune», asevera y señala que María Belén Bernal continúa «técnicamente desaparecida» y que los mejores equipos de la Policía van a capturar a Germán C. «Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, vamos a ubicarle».

Carrillo anuncia que el Gobierno de Mujeres se hará cargo de la Dirección Estratégica de la Escuela Superior de Policía y que en su mayoría el cuerpo de instructores ahora estará integrado por mujeres, que se encargarán de establecer la malla curricular, en términos de equidad de género. La coronel Irany Ramírez es nombrada directora de la ESP.

El presidente Guillermo Lasso se pronuncia desde Nueva York. Dice que «es inadmisible que una persona desaparezca en una escuela policial». Anuncia que «caerán todas las cabezas que sean necesarias». Dice que no pierde la esperanza de que María Belén sea encontrada viva, aunque las informaciones generadas por la Fiscalía «generan pesimismo».

20 DE SEPTIEMBRE

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, califica al caso como un «delito pasional» y asegura que Germán C. será detenido y María Belén Bernal encontrada, de lo contrario él está dispuesto a dejar el cargo.

La Fiscalía dirige el trabajo de cuatro equipos de rastreo desplegados en la quebrada de Guápulo (centro oriente de Quito), puente de Gualo (nororiente), bosque protector Jerusalem (a la altura de Guayllabamba, norte) y volcán Casitagua (en la Mitad del Mundo, al norte del Distrito).

El comandante de la Policía, general Fausto Salinas, da a conocer que 12 servidores de la Escuela de Policía afrontan sumarios administrativos y que, de ser el caso, deberán responder ante la Justicia. Dice que de confirmarse un nexo con el caso serán separados de la institución. En el grupo hay oficiales, clases y cadetes.

21 DE SEPTIEMBRE

La Fiscalía General del Estado , informa que hallaron restos óseos en el cerro Casitagua, lugar donde se realizaba la búsqueda de María Belén Bernal.