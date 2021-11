Karol G sufre una fuerte caída en un concierto en Miami

La cantante colombiana Karol G sufrió este viernes una fuerte caída durante un concierto de su gira “Bichota Tour” en el FTX Arena, Miami.

La fuerte caída fue captada por varios de los asistentes y de inmediato los videos se viralizaron. La imágenes muestran como Karol G descendia por unas escaleras cuando los tacones de sus largas botas se enredaron, provocando que rodara por al menos 10 escalones.

Tras la caída, una de las bailarinas intentó ayudarla pero la interprete de «Tusa» decidió continuar con el concierto y de inmediato se levantó provocando una ovación del público.

En su mismo concierto, Karol G aprovechó un momento mientras se dirigía al público para hablar del accidente. “Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo», indicó en un tono jocoso la artista.

Además, añadió que no pensó en detener el concierto pues por primera vez en su vida había llenado el FTX Arena y siguió con el show notablemente conmovida,