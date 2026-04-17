Vanesa domina la noche y roza la gloria en un episodio vibrante de Ahora Caigo

La noche del viernes 17 de abril del 2026, dejó un capítulo lleno de emoción en Ahora Caigo, donde no solo hubo tensión en los duelos, sino también momentos inesperados que marcaron el ritmo de la noche.

El inicio fue distinto: Jaime Enrique Aymara no arrancó jugando, sino bailando en pleno set, contagiando su energía a los participantes y al público, que respondió con entusiasmo.

El primer duelo fue con Jacqueline Factos, quien antes de competir mostró un saludo respetuoso del karate. En 'Revoltillo', logró quitarle una vida a Jaime, pero no pudo sostener la ventaja. Jaime arriesgó y, apostando sus dos vidas, consiguió avanzar. Luego, en “La Huella”, sumó 25 dólares, aunque sin recuperar una vida.

Más adelante, enfrentó a Michael Steven en un 'Duelo Clásico' largo y entretenido, incluso con baile incluido. Sin embargo, Michael cayó al olvidar el nombre del estadio del Real Madrid.

El giro llegó cuando Vanesa derrotó a Jaime en 'Una tú, una yo', tomando el liderazgo. Desde ahí, inició una racha firme: acumuló 150 dólares y alcanzó 185 en total. Eliminó a Eduardo 'El Tanque' Hurtado, sumó 50 dólares más en “La Huella Negra” y luego venció a Paulina en “A la voz del gallo”, agregando otros 25 dólares.

Vanesa continuó su dominio frente a Douglas y Heidy, y en su último duelo ante Renata vivieron un momento emotivo antes de competir. Aun así, Vanesa se impuso y llegó al juego final.

El cierre fue intenso: respondió 9 de 10 preguntas en tiempo récord, pero falló la última, sobre un árbol de flores rosadas, quedándose a un paso del premio mayor. A pesar de ello, Vanesa fue la gran protagonista de una noche llena de ritmo, tensión y momentos memorables.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com