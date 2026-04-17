Un nuevo fallecido bajo custodia de ICE genera indignación

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de aduanas de Estados Unidos detuvieron a un estudiante ecuatoriano tras presentarse en una Corte.

Un cubano de 27 años falleció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami, según información emitida el viernes 17 de abril de 2026.

Esta muerte es la decimoséptima de este tipo en lo que va del año y la número 49 bajo la Administración de Donald Trump.

ICE afirmó que Aled Carbonell Betancourt falleció por un "presunto suicidio" el 12 de abril, menos de un mes después de señalar la misma causa de muerte de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años que también estaba detenido.

Familiares de víctimas dudan de presuntos suicidios

La agencia aseveró que un guardia del Centro de Detención Federal en el centro de Miami encontró al cubano el 12 abril "en lo que parecía ser un intento de suicidio".

El oficial, sostuvo el ICE, llamó a los servicios de emergencia, pero a pesar de los intentos para salvarlo, el Departamento de Bomberos lo declaró muerto cerca de una hora después.

"Carbonell Betancourt murió de un presunto suicidio; sin embargo, la causa de muerte oficial permanece bajo investigación", indicó el reporte.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado a ICE por atribuir a "suicidios" las muertes de migrantes en centros de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.