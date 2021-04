Fuerte terremoto sacude ciudad de Genave en sudoeste de Irán

Un fuerte terremoto de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudió este domingo la ciudad de Bandar Genaveh, en la provincia de Bushehr en el sudoeste de Irán..

El seísmo, cuyo epicentro se registró a una profundidad de 10 kilómetros, afectó a las provincia de Kohguiluye-Boyer Ahmad, Fars y Juzistán, informó la televisión estatal de Irán.

El portavoz de Emergencias iraní, Moytaba Jaledí, informó que han sido enviadas a la región cincuenta ambulancias y cinco autobuses ambulancias y que tres hospitales de campaña están en alerta por si es necesario.

El seísmo tuvo lugar a las 11.11 hora local (06.41 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, según ha registrado el Centro Sismológico de Irán, y tras ello ha habido hasta el momento dos réplicas, la mayor las cuales de 4,5 grados en la escala de Richter.

