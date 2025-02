Actualizado 10:40

La presentación del comediante venezolano, George Harris, no fue la mejor de su carrera en el escenario de Viña del Mar 2025. El humorista no recibió el apoyo del público que incluso lo pifió en medio de su presentación.

Así, Harris se convirtió en la primera víctima del “monstruo” del festival Viña del Mar. Los chistes del único humorista extranjero de esta edición no lograron convencer al implacable público de la Quinta Vergara.

Apenas subió al escenario, un grupo empezó a boicotear su rutina humorística y causó incomodidad tanto al artista como a los venezolanos presentes en el público. Tanto que los asistentes abandonaron sus asientos.

“Si no les gusta vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”, expresó el artista venezolano. A pesar de eso, Harris siguió su presentación, pero la tensión continuó.

Sin lograr cambiar el ambiente hostil con su humor, dijo: “Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada”.

Añadió que él llegó al festival a “darles mi cariño”. “Si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, dijo.

Tras dos intervenciones de los animadores, quienes le insistieron que terminara su rutina e incluso, le brindaron algunos consejos para conectarse con el público, el «monstruo» no dio su brazo a torcer y se devoró al venezolano.

La salida de George Harris

Una de las cámaras de Mega que está detrás del escenario logró captar justo el momento en que George Harris salió del escenario.

En las imágenes, se aprecia a George tras bambalinas, junto a su equipo, señalándole con su dedo un «no» a un productor del Festival de Viña del Mar.

Al pasar el amargo momento, Harris compartió un breve mensaje en sus historias de Instagram: “Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo», complementó junto a un corazón con la bandera de Venezuela.

