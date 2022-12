Así quedaron los Grupos C y D al finalizar la tercera jornada

Polonia vs Argentina y Arabia Saudita vs México por el Grupo C, mientras que, Túnez vs Francia y Australia vs Dinamarca por el Grupo D se enfrentaron este miércoles 30 de noviembre en la ultima jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022. Los partidos jugaron en horas unificadas.

Grupo C

Argentina se convirtió en líder del Grupo luego de imponerse 2-0 a Polonia, que tuvo una sufrida clasificación pues tenía que esperar resultados del partido Arabia Saudita vs México.

Con la victoria el equipo de Lionel Scaloni sumó 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, con ello aseguró su pase a octavos de la Copa del Mundo como líder del Grupo C.

En tanto que Polonia pese a la derrota con la albiceleste terminó por clasificar con 4 puntos, la diferencia de gol pues importante para los polacos que tenían las mismas unidades que la Selección de México.

Los del ‘Tata’ Martino ganaron a Arabia Saudita 2-1, pero no fue suficiente, aun cuando tenían 4 puntos la diferencia de gol les dijo no a la clasificación, por lo que ambas Selecciones quedaron eliminadas del Mundial. Los verdes se ubicaron últimos del grupo con 3 puntos.

Argentina 🇦🇷 y Polonia 🇵🇱 se clasificaron a octavos de final de la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

Grupo D

En el cuarto grupo de la Copa del Mundo Francia y Australia se clasificaron con 6 puntos cada una y en dicho orden debido a la diferencia de goles (3 contra menos 1).

En tanto que en la tercera casilla quedó Túnez con 4 unidades, pese a su victoria ante los franceses (1-0), los puntos no le alcanzaron para conseguir la clasificación ya que Australia hizo lo suyo y ganó a Dinamarca con la mínima diferencia 1-0.

De esta manera Dinamarca quedó ultima en el grupo con 1 punto.

Francia 🇫🇷 y Australia 🇦🇺 sacaron boleto para los octavos de final de la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

