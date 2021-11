Gustavo Alfaro espera un partido «muy físico e intenso» ante Chile

El DT de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, afirmó que prepara un equipo fuerte para afrontar en Santiago un importante desgaste físico contra Chile. Será un juego por la decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del próximo Mundial.

«Será un partido muy físico, muy intenso, pero tenemos un plantel parejo para recurrir a los cambios, cuando se dé el desgaste», declaró Alfaro. Y afirmó no tener clara de momento la formación que comenzará el partido contra el cuarto clasificado de las eliminatorias.

«Vivimos otra eliminatoria donde se vienen dando marcadores apretados y así va a ser hasta el final», dijo este domingo sobre las últimas cinco jornadas.

Gustavo Alfaro elogió a Chile, que ha ganado sus partidos en las tres últimas jornadas. Con 16 puntos está a 4 de Ecuador, que es tercera en las eliminatorias.

No le sorprende el repunte de Chile

«Veía que había equipos que en esta instancia se iban a recuperar, y uno de esos era Chile, porque es un equipo que tiene bagaje; la experiencia de su plantel está jugando papel importante en estas instancias de la eliminatoria», dijo.

Considera que, a diferencia de Chile, tiene jugadores con un promedio de edad muy bajo. Y resaltó que Chile «tiene jugadores que con su experiencia intentarán acceder al Mundial, porque podría ser el último gran acontecimiento de sus carreras deportivas».

«Será un partido muy fuerte, muy disputado, con dos selecciones que pretenderán, desde la tenencia de la pelota, tomar el control. Por ahí pasará la gran disputa», expresó.

Insistió que «para Ecuador lo principal será la tenencia de la pelota, para lo cual estamos armados, por lo que habrá una batalla muy fuerte, especialmente en la mitad de la cancha».

En la zona de clasificación

«Estamos en zona de clasificación. Hace un año llegué y no había ningún informe de seguimiento de algún jugador, no había un trabajo específico de selección. Pero cuando me vaya dejaré a una selección mejor de la que encontré, con un seguimiento en todos los aspectos a unos 72 jugadores que proyectan un gran futuro para Ecuador», señaló.

También pidió bajar el nivel de las críticas, porque «las críticas no nos ayudan, las críticas a los jugadores jóvenes les hace mucho daño. Les pega mucho en sus sentimientos y en el estado de ánimo a diferencia de los jugadores experimentados. Las críticas que vayan sobre mí, que ya tengo la piel curtida por los años y la experiencia», expresó.

Por su parte, el atacante Ángel Mena adelantó que la intención ecuatoriana será cortar los circuitos en el juego que intentará proponer Chile, porque Ecuador seguirá enfocado en logar la clasificación al Mundial, y que constantemente transmite sugerencias a los jugadores jóvenes que tiene Ecuador, pero con gran responsabilidad a pesar de sus cortas trayectorias. EFE

