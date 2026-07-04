Barcelona SC venció 2-0 a Deportivo Cuenca y sigue segundo en la LigaPro

Jhonny Quiñónez selló desde el punto penal el triunfo de Barcelona SC.

Barcelona SC derrotó 2-0 al Deportivo Cuenca en el estadio Monumental Banco Pichincha, en un compromiso correspondiente a la jornada 17 de la LigaPro 2026.

El conjunto amarillo aprovechó un autogol y un penal para volver a sumar de a tres y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El marcador se abrió a los 12 minutos, cuando el defensor Patricio Boolsen envió el balón a su propia portería al intentar despejar un centro del conjunto local.

La ventaja permitió a Barcelona controlar el ritmo del encuentro desde los primeros minutos.

Quiñónez amplió la ventaja desde el punto penal

El segundo tanto llegó a los 34 minutos. Tras una infracción sobre Álex Rangel, el árbitro sancionó un penal luego de revisar la acción, y Jhonny Quiñónez convirtió desde los once metros para sellar el 2-0 definitivo.

Durante el complemento, Barcelona administró la ventaja y realizó varias modificaciones para sostener el resultado, mientras Deportivo Cuenca intentó descontar sin éxito.

El equipo visitante apenas generó tres remates al arco defendido por José Contreras.

Así quedó la tabla del Grupo A

Con esta victoria, Barcelona SC llegó a 29 puntos y se mantuvo en el segundo lugar del Grupo A, por detrás de Independiente, que lidera con 40 unidades. Deportivo Cuenca continúa cuarto con 27 puntos, los mismos que Liga de Quito, que ocupa la tercera posición por diferencia de gol.