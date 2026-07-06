Richard Carapaz vuelve al podio en el Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz regresó al podio tras terminar tercero en la Etapa 3 del Tour de Francia, corrida este lunes 6 de julio del 2026. El tricolor cruzó la meta solo dos segundos después que el líder.

Esta victoria le permitió subir lugares en la tabla a Carapaz, quien ahora se ubica en la casilla 12, y sigue siendo el mejor sudamericano y el segundo latinoamericano, por detrás del mexicano Isaac del Toro.

Al finalizar la carrera la 'Locomotora del Carchi' reconoció que pese a las dificultades el trabajo y el esfuerzo se empieza a notar. “Al final creo que tenía muy poca ventaja para ir en la escapada, pero las piernas respondieron y creo que lo hemos hecho muy bien”, dijo.

Añadió que, "después de todos los problemas, he podido trabajar bien en casa y ahora se viene esta línea de crecimiento”.

El primer lugar se lo llevó Tadej Pogačar, quien volvió a imponer su potencia en el final, por delante del danés Jonas Vingegaard. El corredor del EF Education EasyPost hizo un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 11 segundos.

El Tour de Francia continuará el martes 7 de julio con la cuarta etapa, jornada de media montaña de 181,9 kilómetros entre Carcassonne y Foix.