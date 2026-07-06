Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ciclismo

Richard Carapaz vuelve al podio en el Tour de Francia

El ciclista ecuatoriano consiguió el tercer lugar en la etapa tres del Tour de Francia, este lunes 6 de julio del 2026.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano.

REUTERS

Autor

Agencias, Teleamazonas.com

Actualizado:

06 jul 2026 - 12:31

Unirse a Whatsapp

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz regresó al podio tras terminar tercero en la Etapa 3 del Tour de Francia, corrida este lunes 6 de julio del 2026. El tricolor cruzó la meta solo dos segundos después que el líder. 

Esta victoria le permitió subir lugares en la tabla a Carapaz, quien ahora se ubica en la casilla 12, y sigue siendo el mejor sudamericano y el segundo latinoamericano, por detrás del mexicano Isaac del Toro.

Al finalizar la carrera la 'Locomotora del Carchi' reconoció que pese a las dificultades el trabajo y el esfuerzo se empieza a notar. “Al final creo que tenía muy poca ventaja para ir en la escapada, pero las piernas respondieron y creo que lo hemos hecho muy bien”, dijo. 

Añadió que, "después de todos los problemas, he podido trabajar bien en casa y ahora se viene esta línea de crecimiento”. 

El primer lugar se lo llevó Tadej Pogačar, quien volvió a imponer su potencia en el final, por delante del danés Jonas Vingegaard. El corredor del EF Education EasyPost hizo un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 11 segundos. 

El Tour de Francia continuará el martes 7 de julio con la cuarta etapa, jornada de media montaña de 181,9 kilómetros entre Carcassonne y Foix.

Te puede interesar