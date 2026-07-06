EN VIVO I Universidad Católica vs. Mushuc Runa por la fecha 17 del campeonato LigaPro

Cotejo entre Universidad Católica vs. Macará, por la fecha 10 de la serie A del fútbol Ecuatoriano, campeonato de la Liga, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda.Fotos: API / Rolando Enríquez

La emoción de la LigaPro no se detiene y este lunes 6 de julio Universidad Católica recibe a Mushuc Runa en el cierre de la jornada futbolística. Ambos equipos saltan a la cancha con la urgencia de sumar tres puntos clave para mantener vivas sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

El 'Trencito Azul' busca aprovechar las condiciones de la altura de Quito para imponer su ritmo dinámico y dejar las unidades en casa, consolidando su juego colectivo. El partido se transmite por la señal de Teleamazonas.

Por su parte, el 'Ponchito' llega a la capital con la ambición de dar la sorpresa y llevarse un resultado positivo de vuelta a Tungurahua. El cuerpo técnico ha trabajado la propuesta táctica durante la semana para neutralizar las variantes ofensivas del rival y explotar los espacios de contraataque.

Con una plantilla motivada, el conjunto ambateño sabe que un triunfo en esta exigente plaza significaría un fuerte impulso anímico para el resto de la etapa.

El escenario está listo para noventa minutos de pura intensidad táctica y entrega en cada sector del campo. Las miradas de los aficionados estarán fijas en este duelo que promete emociones desde el pitazo inicial, donde el orden defensivo y la efectividad de los delanteros definirán al ganador. Siga todos los detalles de este compromiso a través de Teleamazonas, la casa donde late la pasión por el fútbol.