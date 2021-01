0 0

El candidato presidencial Gustavo Larrea, en el programa de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», explicó algunos temas de su plan de gobierno.

Uno de ellos es bajar las tasas impositivas que permitan la importación de automotores eléctricos así como motocicletas. Así «vamos hacia un cambio de la movilidad contaminante a una de energía limpia», sostuvo Larrea.

De esta manera se podrá eliminar subsidios al combustible a sectores que tienen recursos, dijo el candidato. «Pero se mantendrá el subsidio a los sectores más vulnerables», acotó.

«Es un proceso y no un suceso. No lo puedes hacer de la noche a la mañana porque no todo el mundo va a comprar carros eléctricos inmediatamente. Pero hay que facilitar para que el tránsito de energía contaminante a no contaminante sea rápida. Y para eso se necesita una política pública que estimule ese cambio favoreciendo a quienes optan por lo eléctrico», resaltó Gustavo Larrea.

En el mismo sentido, Larrea plantea que el sector de la transportación también podría migrar hacia estas nuevas tecnologías.

«Municipios y transportistas, que las nuevas unidades de servicio público sean no contaminantes. Es evidente que todavía tenemos una alta contaminación por el uso de estas energías. Pero podemos facilitar líneas de crédito con el Banco de Desarrollo», sostuvo.

¿Qué hacer con los subsidios?

En otro aspecto, Gustavo Larrea se refirió a un tema ‘tabú’ como son los subsidios. Al respecto, afirmó que es necesario tener una política de diálogo. «Uno de los problemas que tiene el país es que presuponemos lo que va a opinar el otro y no tenemos la apertura de diálogo».

«Hay que tener un proceso de transición donde vayamos gradualmente quitando subsidios a los que más tienen, focalizando y generando mejores condiciones. Esto es un proceso que durará una década, pero hay que emprenderlo», afirmó.

«Hay que dialogar con todos los sectores y comprender que la mejor economía es la economía sana, la que no tiene subsidios, excepto los transitorios», resaltó Gustavo Larrea.

