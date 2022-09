Una franca y reveladora entrevista tuvo Hailey Bieber en un nuevo episodio del podcast ‘Call Her Daddy’, publicado este miércoles 28 de septiembre de 2022 y disponible en Spotify. La modelo y actriz habló del tema que hasta hace uno años era considerado controversial: el rumor de que ella le quitó a Justin Bieber, su esposo, a la cantante Selena Gómez.

Bieber y Gómez sostuvieron una relación intermitente que inició en 2010 y duró casi siete años. Ya en los últimos meses de este amorío se habló de un trio amoroso conformado por Justin, Selena y Hailey, la supuesta tercera en discordia que terminó casándose con el cantante de ‘Baby’ en 2018.

Desde que la pareja contrajo matrimonio no se ha vuelto a hablar del tema hasta hoy, cuando Hailey Bieber aclaró los rumores. Durante la reciente entrevista, la presentadora Alexandra Cooper le preguntó acerca de que la hayan llamado ‘rompehogares’ porque le ‘robo’ el novio a otra mujer. La modelo rechazó esta afirmación con un rotundo ‘no’.

hailey bieber es la persona más madura del planeta, aclaró q no hay ninguna rivalidad, q selena no le debe nada, q siente respeto por ella y q no hay drama entre ellas dos. esta fue la verdad q hailey calló durante AÑOS a pesar del hatepic.twitter.com/flz0fkVWWn — josi🍒; (@sighrems) September 28, 2022

«Cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento», señaló. «No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso», recalcó.

Hailey está consciente de la percepción de los fanáticos, quienes que miraron desde afuera su relación con Justin. Sin embargo, hablando de ‘Jelena’, la expresentadora de ‘Drop the Mic’ aseguró que “era lo correcto para ellos cerrar esa puerta».

“Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado: seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera”, explicó Hailey. “Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”.

El capítulo de Justin, de 28 años, con Gómez, de 30, está “cerrado”, según Hailey Bieber. Y se cerró antes de que el intérprete de ‘Sorry’ le pidiera matrimonio en las Bahamas en julio de 2018. “Como mujer no me hubiese gustado casarme con alguien que no hubiese dejado claro que pasaba con su ex y el motivo por el que pudimos estar juntos fue que eso quedó totalmente cerrado y me pareció un signo de respeto hacia mí”, puntualizó.

Una relación cordial entre Hailey y Selena

Contrario a lo que creen los fanáticos de Justin Bieber, Hailey y Selena tendrían una relación cordial. «Ella no me debe nada, ni yo a ella, más que respeto y yo la respeto mucho. Personalmente no hay drama con ella», dijo la modelo. Enseguida confesó que ambas hablaron luego del matrimonio con Justin en septiembre de 2018.

“Todos de nuestro lado saben lo que pasó, estamos bien y podemos alejarnos de eso con claridad y respeto”, continuó Hailey. “Eso me ha traído mucha paz”(…) “Sabemos lo que pasó”.

Con información de | CNN/ Infobae