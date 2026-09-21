Un video en redes sociales permitió encarcelar por 19 años al agresor de una menor en Manabí

La Fiscalía General del Estado informó que un hombre recibió 19 años de prisión por violación y violencia física.

Un Tribunal de Garantías Penales dictó una sentencia de diecinueve años de prisión contra Joel Francisco M., tras hallarlo culpable de los delitos de violación y violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2026, luego de que se viralizara en redes sociales una grabación en la que se observaba al ahora sentenciado agrediendo a la menor.

Tras la alerta, agentes de la Policía Nacional ubicaron un inmueble en el sector El Vergel, en el cantón Chone, en la provincia de Manabí.

En ese lugar ejecutaron en un operativo ejecutado dentro del tiempo de flagrancia rescataron a la menor de 13 años y aprehendieron al agresor.

Pruebas presentadas en el juicio

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado sostuvo la acusación mediante diversos elementos de convicción:

Testimonio anticipado

La víctima de 13 años relató los hechos y describió las agresiones que sufrió, las cuales coincidieron con el registro audiovisual.

Pericia informática

La Fiscalía extrajo e identificó la información del video difundido en internet, confirmando la identidad del sentenciado y de la menor.

Operativos de flagrancia y pericias informáticas permiten sentencia de 19 años por violencia y violación en contra del acusado. Imagen referenial

Evaluaciones médicas y psicológicas

Exámenes físicos, ginecológicos, psicológicos y de entorno social determinaron el estado de vulnerabilidad y la afectación emocional de la víctima.

Evidencias del lugar

Se presentaron los testimonios de los agentes aprehensores, el reconocimiento del lugar y levantamiento de evidencias, incluyendo prendas de vestir y objetos utilizados durante el ataque.