Autoridades colombianas descartan que el choque de un helicóptero militar en le que murieron ocho personas haya sido un atentado. Este lunes 30 de septiembre de 2024 aún se investiga el hecho que enlutó al país en la víspera.

Según el comandante, Luis Córdoba, el choque no corresponde a un atentado porque «no había una amenaza inmediata». La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) trabaja en tres líneas de investigación para esclarecer el accidente.

«Cuando sucede este tipo de accidente se inicia una investigación (…) para determinar las causas. Las causas pueden ser operacionales, técnicas o factor humano y estas causas son las que se están evaluando para poder establecer qué fue lo que pasó«, dijo el Comandante.

El domingo 29 de septiembre, un helicóptero Huey II de matrícula FAC-4441 se precipitó a tierra y sus restos fueron hallados en las inmensas sabanas del Vichada, en la jurisdicción del municipio de Cumaribo.

«Este helicóptero no sale a vuelo sin que estén preparadas completamente para cumplir la misión. Todas las aeronaves tienen su mantenimiento, y si algún elemento no cumple con este requerimiento de alistamiento para cumplir la misión, no se opera», explicó el alto oficial.

Asimismo, dijo que este fue el primer accidente aéreo que tiene la FAC desde el 2023. «Llevábamos más de un año sin ningún tipo de incidentes, no habíamos tenido ninguna circunstancia que lamentar».

El alto oficial recalcó que los ocupantes de la aeronave volaban con la intención de evacuar a un indígena de la comunidad Piapoco que necesitaba asistencia humanitaria porque su vida corría peligro debido a una herida en el tórax.

Córdoba puntualizó que las condiciones climáticas de los últimos días en la zona no eran las adecuadas pero «el domingo en la madrugada se observa que hay una ‘ventana’ de poder operar (el helicóptero)».

A las 05:50 del domingo, las autoridades recibieron el mensaje, correspondiente a la activación del localizador de emergencia, tras no haber recibido la notificación del aterrizaje.

Otros accidentes

Este es el tercer accidente con víctimas mortales que sufre un helicóptero militar colombiano este año. El pasado 5 de febrero un UH-60 Black Hawk del Ejército se estrelló en la zona del Darién, en la frontera con Panamá, accidente que dejó cuatro muertos y tres heridos.

En esa ocasión, la aeronave estaba transportando carga para la Base Militar Binacional Cuti, Unguía, en el departamento del Chocó.

El 29 de abril, nueve militares murieron cuando otro helicóptero, un MI-17 del Ejército, se estrelló en el departamento caribeño de Bolívar cuando abastecía a tropas en una operación contra la banda criminal Clan del Golfo. (EFE y Redacción)

