Hilary Duff y el poderoso mensaje que envió con estas fotografías

Hilary Duff dejó claro que ha encontrado por fin la paz y seguridad con su propio cuerpo tras años de una constante lucha.

Durante su adolescencia, la protagonista de ‘Lizzie McGuire’ tuvo un trastorno alimenticio que, al parecer, ha dejado atrás por completo.

La actriz apareció desnuda en la portada de la revista Women’s Health y afirmó que dejó atrás los ideales poco realistas sobre su cuerpo.

«Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un momento vital en el que estoy en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo», mencionó.

Además, aseguró que a los 34 ha ganado un gran respeto por su cuerpo. “Me ha llevado a todos los lugares a los que he tenido que ir. Me ayudó a crear a una familia hermosa. Siento que mientras más vieja soy, más confianza tengo en mí misma. Y mi cuerpo ha tenido diferentes formas y tamaños y realmente estoy fascinada simplemente por, primero, ser mujer, y segundo, por todos los cambios que puede atravesar tu cuerpo a lo largo de tu vida».

«Aterrador posar sin ropa»

Duff detalló que, aunque fue «aterrador posar sin ropa», lo hizo para señalar la importancia de vivir una vida saludable. «Esto fue aterrador… ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!», escribió la actriz en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes de la publicación.

«Me sentí fuerte y hermosa. Me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente. Gracias a todos los que normalizaron esto para mí y me apoyaron con cumplidos y amor», expresó.

Sin embargo, la actriz dejó en claro un punto importante: «quiero que la gente sepa que un maquillador estuvo allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y que alguien me puso en la posición más favorecedora».