26 candidatas brillaron en la preliminar del Miss Universo Ecuador 2026

26 candidatas desfilaron en traje de baño y gala este jueves 6 de agosto de 2026.

La competencia por la corona del Miss Universo Ecuador 2026 ya está en marcha. La noche del jueves 6 de agosto, las 26 candidatas protagonizaron la gala preliminar del certamen, realizada en la Quinta San Martín, en Ambato, donde fueron evaluadas por un jurado.

La jornada comenzó pasadas las 19:00, con la presentación individual de cada aspirante. Durante su ingreso a la pasarela, las candidatas se identificaron con su nombre y anunciaron la ciudad, provincia o región a la que representan.

Ellas son las candidatas de Miss Universo Ecuador 2026

Traje de baño y gala, las pruebas clave de la noche

En una segunda salida, las concursantes desfilaron en traje de baño, una prueba en la que demostraron la preparación en aspectos como pasarela, seguridad y proyección escénica.

Posteriormente, las jovenes cautivaron al público con un desfile en traje de gala, luciendo vestidos largos, con brillos, cortes y diseños de distintos estilos.

El desempeño de las candidatas durante esta velada tendrá un peso en el concurso, ya que equivale al 40% de la calificación que permitirá seleccionar a las 15 semifinalistas.

Música y talento sobre el escenario

La gala también contó con momentos musicales. El cantante ambateño Fausto Miño fue el encargado de animar la velada con interpretaciones de temas como 'Usted es hermosa', 'El amor es algo así' y 'Sometimes Ok'.

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Otro de los momentos destacados fue la presentación de Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, quien mostró una faceta diferente al subir al escenario como cantante para interpretar su tema original 'Soy suficiente'.

La competencia continuará hasta la gran final del Miss Universo Ecuador 2026, prevista para el sábado 15 de agosto en Santa Elena.