Policías sentenciados por el asesinato de joven en Quito

Dos policías fueron sentenciados por el asesinato de un joven en Quito.

Dos policías fueron sentenciados este jueves 6 de agosto de 2026 por el asesinato de un joven conductor en Quito hace casi un año.

Kevin Ch. y Joel N. fueron sentenciados como autor y cómplice. Las penas dictadas son de 34 años y ocho meses y de 11 años y seis meses, respectivamente.

Ambos fueron sentenciados por la muerte de un joven de 28 años, quien conducía un automóvil en Cotocollao, en el norte de Quito, el 30 de agosto de 2025.

#ATENCIÓN | Un conductor falleció tras recibir impactos de bala. Dos policías estarían involucrados en el trágico hecho que se registró la madrugada de este sábado 30 de agosto de 2025.



Vía: @I_SolorzanoTA pic.twitter.com/laadTgE0Cp— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 30, 2025 "> ">

El caso fue planteado como un homicidio, pero luego se reformuló como asesinato.

El crimen ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025 en el sector de Cotocollao, norte capitalino.

#ACTUALIZACIÓN | #Pichincha: por unanimidad, el Tribunal acoge el pedido de #FiscalíaEc y sentencia a Kevin Ch. y Joel N. como autor y cómplice del delito de #Asesinato con agravantes, respectivamente. Las penas impuestas a cada uno son de 34 años y 8 meses y de 11 años y 6… pic.twitter.com/zkOWI2HG7A— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 7, 2026 "> ">

Todo comenzó cuando la víctima chocó contra un vehículo en el que viajaban policías en servicio activo.

Luego uno de los uniformados utilizó su arma de dotación para disparar al conductor, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El hecho quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales y muestran al joven conductor herido. Él murió horas más tarde en un centro de salud.