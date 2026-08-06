Policías sentenciados por el asesinato de joven en Quito
Un joven conductor fue asesinado en Cotocollao, norte de Quito, el 30 de agosto de 2025.
Dos policías fueron sentenciados por el asesinato de un joven en Quito.
Fiscalía
Compartir
Actualizada:
06 ago 2026 - 22:08
Dos policías fueron sentenciados este jueves 6 de agosto de 2026 por el asesinato de un joven conductor en Quito hace casi un año.
Kevin Ch. y Joel N. fueron sentenciados como autor y cómplice. Las penas dictadas son de 34 años y ocho meses y de 11 años y seis meses, respectivamente.
Ambos fueron sentenciados por la muerte de un joven de 28 años, quien conducía un automóvil en Cotocollao, en el norte de Quito, el 30 de agosto de 2025.
El caso fue planteado como un homicidio, pero luego se reformuló como asesinato.
El crimen ocurrió la madrugada del 30 de agosto de 2025 en el sector de Cotocollao, norte capitalino.
Todo comenzó cuando la víctima chocó contra un vehículo en el que viajaban policías en servicio activo.
Luego uno de los uniformados utilizó su arma de dotación para disparar al conductor, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
El hecho quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales y muestran al joven conductor herido. Él murió horas más tarde en un centro de salud.
Compartir