Hombre murió tras hacer famoso reto de TikTok en Estados Unidos

Un hombre, identificado como Julian Kirkland, murió tras ser baleado en el condado de Prince George, Estados Unidos mientras realizaba el reto de las cajas de leche, famoso en TikTok.

El reto de TikTok consiste en subir una a unas cajas contenedoras de envases de leche dispuestas en forma de pirámide hasta llegar a la más alta con el riesgo de caerse. Cuando Kirkland, de 28 años de edad, completó el reto fue disparado por un hombre no identificado.

Presentes llamaron a la Policía y los agentes llegaron hasta el lugar minutos después. Cuando hicieron las primeras constataciones se dieron cuenta que el hombre ya no tenía signos vitales tras haber recibido un disparo y lo declararon muerto en el lugar en donde hizo el reto de TikTok.

Los detectives del departamento de Policía del condado ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de sospechoso de haber asesinado a Kirkland y proceder con su arresto y procedimiento legal correspondiente.

Esta muerte violenta se registra a cuatro kilómetros del lugar en donde un pequeño niño de ocho años de edad murió tras ser alcanzado por una bala perdida que atravesó la puerta de su casa.

Según el portal de noticias RT, “El desafío que llevó a cabo Kirkland comenzó como una tendencia en redes sociales a principios de este mes, donde la gente camina sobre una pirámide inestable de cajas de leche. Sin embargo, TikTok prohibió los videos relacionados con el reto ante el gran número de personas que han sufrido graves lesiones después de caerse intentándolo”.

Multiple witnesses tell me a man shot and killed in Prince George’s County last night was part of a group doing the #MilkCrateChallenge They say 28 yr old Julian Kirkland of District Heights(ID’d by police) was participating, taking video when gunman ran up and fired 3 shots pic.twitter.com/C2EdSkFR5l