Hombre pegó en su taxi el CV de su hija y se vuelve viral

Néstor Ledesma, un taxista argentino, pegó un cartel con los datos de su hija en su taxi para dar a conocer su profesión y así ayudarla a encontrar una oportunidad laboral.

El papel tenía todos los datos de Nazarena Ledesma, una joven de 23 años estudiante de jurisprudencia.

Una mujer que viajó en el auto de Néstor le sacó foto al CV y lo compartió en su cuenta de LinkedIn.

“Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto: un padre tratando de ayudar a su hija. Por cosas como estas los argentinos seguimos saliendo adelante”, escribió Mia Raffaella Da Costa Piazza.

Fue tal la repercusión en redes sociales por el conmovedor gesto que tuvo que llegó también hasta Nazarena, quien le dio las gracias a través de un mensaje privado de la misma red social.

“Hola, Mía, ¿Cómo estás? Soy Nazarena, la chica del CV del taxi que compartiste hace unos días.

No quería dejar de agradecerte el hecho de que te hayas tomado el tiempo de sacarle una foto y compartirlo. Me ayudó muchísimo, me hablaron varias personas y tengo un par de entrevistas pactadas. ¡Gracias!”, le dijo. Sorprendida por ese contacto, Mía agradeció a todos los que difundieron su posteo en las últimas horas y les contó que la joven tenía una serie de entrevistas por delante.