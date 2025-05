Caos e indignación por falta de luz y agua en Hospital Teodoro Maldonado

Actualizado 09:00

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil permanece sin luz y sin agua desde las 03:00 de este martes 20 de mayo de 2025. Cientos de pacientes esperan desde la madrugada para recibir atención médica en la casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La suspensión repentina de los dos servicios básicos ocurrió de forma repentina y, hasta las 09:00, se desconocen las causas. Los pacientes y personal de salud estuvieron en total oscuridad mientras las quejas en los exteriores se intensificaban porque varios ciudadanos viajaron desde otras provincias para atenderse.

Alrededor de las 08:00 de esta martes, los ciudadanos fueron informados de forma extraoficial que la casa de salud del IEES volvía a tener energía eléctrica, pero las autoridades no confirmaron esta información. Esto provocó incomodidad y molestias en los exteriores del hospital porque las personas empezaron a regresar y el orden de atención se alteró.

«Nos dijeron que nos vayamos, que no nos van a atender hasta mañana, que regresemos. Trabajamos, necesitamos certificados, venimos de provincia por eso la gente está aquí», sentenció una de las ciudadanas afectadas por esta situación.

Los ciudadanos se encuentran a la espera de una confirmación para ser atendidos. La mayoría contaban con citas para realizarse exámenes, obtener certificados médicos e incluso tenían agendadas cirugías, mientras que otros viajaron desde otras provincias.

En sillas de ruedas y con mascarillas varios adultos mayores junto a sus familiares esperaban que la atención se retome. En los exteriores se empezaron a aglomerar en el ingreso. Los guardias de seguridad intentaron mantener el orden, pero los ciudadanos se mostraron molestos ante la incertidumbre de lo que ocurrirá.

«Nos dicen que el problema, en este momento (09:15), es el sistema y que esperemos. Nosotros tenemos que ver la forma de esperar. Yo me quedo a esperar porque si mañana vengo me van a decir que el papel de hoy no vale», señaló preocupado un ciudadano que espera en los exteriores del Teodoro Maldonado Carbo.

«Esto es un atropello al afiliado. Nosotros pagamos mensualmente no somos mendigos. Qué pena.», indicó indignada una mujer a la situación, al tiempo que exigió respuestas.

