IESS anunció que no podrá pagar la deuda que tiene con los prestadores externos

Son más de 1 400 millones de dólares los que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le debe a sus prestadores externos. Un monto exorbitante que, a decir de las autoridades, difícilmente podrá pagarse pues tampoco ha sido auditado.

El IESS cumplió sus primeros 15 días en emergencia y durante este tiempo, según informó el presidente desde el consejo directivo, Alfredo Ortega Maldonado, se ha sostenido varias reuniones con los gerentes de los hospitales que están a su cargo. Además, se han revisado las cifras que continúan en rojo, principalmente por esa millonaria deuda que sostiene la entidad con sus prestadores externos.

Fue la reforma a la Ley de Seguridad Social, que entró en vigencia en el 2010, donde se planteó la compra de servicios a prestadores externos; es decir, a hospitales, clínicas y consultorios privados a los que pueden acudir los jubilados, pensionistas y afiliados.

PROBLEMAS EN INSTITUCIONES DEL IESS

En los 12 años que ha pasado esto ha representado un gasto de 7 000 millones de dólares, según precisó el recientemente posesionado presidente del consejo directivo del IESS.

De ese exorbitante monto, 1 400 millones todavía no se han pagado y quizás nunca se pagarán. «Aún cuando tuviéramos los recursos para pagar, no lo podemos hacer porque no tenemos la capacidad para auditar a todos los prestadores que se les debe», manifestó Alfredo Ortega.

Además, señaló que «algo no está funcionando bien en las instituciones del IESS», pues existen múltiples derivaciones en servicios básicos.

Situación que ha representado un menoscabo de la inversión en infraestructura y activos propios de los lESS. Ejemplo de ello en guayaquil es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo donde hay áreas y camas inhabilitadas y de 20 quirófanos sólo en 10 se está operando por la falta de mantenimiento a equipos y espacios.

Ortega señala que la entidad ahora inicirá un proceso para cambiar el futuro del IESS y para lograrlo se van a repotenciar cinco hospitales.

La intención es ir pasando de un modelo de salud curativo hospitalario, que es el que se ha venido aplicando, al preventivo; lo que implicaría más salud para los ecuatorianos y menos gastos para el Estado.

