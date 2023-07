El Frente Unitario de Trabajadores y el vocal de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no avalan las reformas del sistema de pensiones del IESS.

Los dirigentes y representantes de los trabajadores califican la reforma como no representativa e inviable. Afirman que la propuesta ha puesto el peso de la crisis de este fondo sobre sus aportantes.

Rchard Gómez, vocal de los afiliados del IESS sostiene que la propuesta no tiene el aval de los pensionistas y que durante la construcción del proyecto no fueron convocados. «Me parece un irrespeto que una comisión del nivel del señor Augusto de la Torre no haya considerado reunirse con los trabajadores, donde se los debió tomar en cuenta para lograr una comisión mucho más amplia y diversa», sostuvo Gómez.

Lea también

Por su parte, José Vilavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores afirma que por más técnica que haya sido la comisión el peso de la reforma se ha puesto en los hombros de sus aportantes quienes no son los responsables del deterioro del sistema.

Villavicencio, sostiene que Augusto de la Torre «se ha dado gusto mintiéndole a los trabajadores y a los jubilados al decir que no hay incremento de años, de aportes y reducción de las pensiones porque pasa todo lo contrario».

Sin embargo, la necesidad de cuidar el fondo cada vez es más importante. Solo entre enero y febrero del 2023 el pago a jubilados por montepío y auxilio de funerales la cifra ascendió a 877 millones de dólares.

También en Teleamazonas