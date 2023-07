Centrales sindicales de trabajadores y empleadores reaccionan ante las propuestas de reforma al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que realizó la comisión formada por el Gobierno de Guillermo Lasso.

Este sector rechaza los cambios propuestos por la comisión interdisciplinaria liderada por Augusto de la Torre. Mientras que desde el sector empleador dicen que hay propuestas interesantes que deben ser analizadas.

Este jueves 6 de julio del 2023 las centrales de trabajadores se reunieron y en rueda de prensa expresaron su inconformidad por los cambios que se proponen al sistema de pensiones del IESS. Aseguran que con ellas si habrá vulneración de derechos y que el instituto no está quebrado sino mal administrado.

Por su parte, los empleadores aseguran que las propuestas son un primera paso para debatir este tema que es necesario y urgente.

«Hay que entender esto desde un ángulo un poro más macro. Si no cambiamos la reforma laboral y no ingresan nuevas personas al sistema la pirámide se va invirtiendo», indica Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito. Además, señala que los cambio en el IESS no son suficientes pues es necesaria una reforma estructural.

Según la comisión, antes habían nueve aportantes por cada jubilado y ahora solo hay cinco. Por lo que es necesario volver atractivo al sistema de pensiones pues cada vez son menos las personas que quieren afiliarse.

«Estamos conscientes que hay que cambiar la realidad del IESS. Lo que no podemos aceptar es que esos cambios nos digan que es arrimando el hombreo», señala José Villavincencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Por eso, desde esta organización sindical presentarán un propuesta integral con visión humanista en los próximos días. Y piden a los candidatos a la Presidencia de la República que aborden estos temas.

