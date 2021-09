Impactante movimiento en medio partido de rugby en Francia

El pasado fin de semana se jugó un partido más del campeonato local de rugby en Francia y los dos equipos que se enfrentaron fueron Castres Olympique, y el Union Bordeaux Bègles.

En un momento del encuentro de rugby, el jugador del Castres Olympique, Ryno Pieterse, cometió una falta escalofriante ante Maxime Lucu.

La entrada fue considerada violenta y que ponía en riesgo la integridad física de Lucu, algo que, a pesar de la naturaleza física del rugby, no está permitido y le costó una explusión al agresor.

Is… there a card *above* red?



Asking for whatever’s left of poor Maxime Lucu after this outrageously bad hit from Ryno Pieterse. 😬 pic.twitter.com/lkViOnMq9g