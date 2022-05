Impresionante video de un tornado destruyendo en segundos varias casas en EE.UU

Un dron gabró el impresionante momento en que tornado destruyó en cuestión de segundos varias viviendas de un pueblo en Estados Unidos.

El hecho fue registrado en Andover, en el estado de Kansas, el pasado viernes por el meteorólogo extremo Reed Timmer desde múltiples ángulos.

La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Wichita indicó que los hallazgos preliminares de la agencia sugieren que el tornado era un EF-3, por lo que los vientos oscilaron entre 136 y 165 mph.

Highest-res drone footage of the Andover, KS #tornado which has received a preliminary rating of EF3. Note how the tornado propagates via vortex dynamics and likely terrain. Incredibly, no lives were lost by this tornado pic.twitter.com/FJDBH8TAv6